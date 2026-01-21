الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي

ونقل وزير الخارجية رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد فيها حرص تونس على توطيد الشراكة مع الأردن في مختلف المجالات.
وتم التطرق إلى آخر التطورات إقليميا ودوليا، إذ أكد جلالته أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية النيابية تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الثنائية
-
القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة
-
المياه: ضبط اعتداءات على خطوط المياه وبيع صهاريج مخالفة
-
شكاوى من تخريب وإهمال مقبرة جبل النصر وسط مطالب بتدخل عاجل
-
الجيش يحبط خمس محاولات تهريب كمية كبيرة من المخدرات
-
الجيش يحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
وزير الداخلية يجري تعديلات إدارية واسعة - أسماء
-
520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن