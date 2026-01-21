الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي

03:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761823 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في لقاء تناول العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن وتونس وشعبيهما، وسبل تعزيز التعاون. اضافة اعلان





ونقل وزير الخارجية رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد فيها حرص تونس على توطيد الشراكة مع الأردن في مختلف المجالات.



وتم التطرق إلى آخر التطورات إقليميا ودوليا، إذ أكد جلالته أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي.



تم نسخ الرابط





