الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية.

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