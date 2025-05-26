الإثنين 2025-05-26 04:28 م
 

الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي

الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي
الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي
 
الإثنين، 26-05-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية.

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وبحث اللقاء سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات .

 
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