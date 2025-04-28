الملك يستقبل وزير الداخلية البحريني

وحمّل جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وزير الداخلية البحريني تحياته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، فضلا عن التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الداخلية مازن الفراية، والسفير البحريني لدى المملكة الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة.
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