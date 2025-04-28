الملك يستقبل وزير الداخلية البحريني

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي نقل لجلالته تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

اضافة اعلان



وحمّل جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وزير الداخلية البحريني تحياته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، فضلا عن التطورات في المنطقة.