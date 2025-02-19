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الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 19-02-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري-    استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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ونقل سموه لجلالة الملك تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.


وحمّل جلالة الملك، سمو الأمير عبدالعزيز تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وأخيه سمو ولي عهده.
وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تقديره لدور الشقيقة السعودية في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك.


وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، وتعزيز تدفق المساعدات الإغاثية.

 
gnews

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