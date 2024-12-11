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الملك يستقبل وزير الدفاع القبرصي

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
الأربعاء، 11-12-2024 02:12 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خاصة في المجال الدفاعي.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير القبرصي لدى الأردن سيفاج أفيديزيان.
 
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