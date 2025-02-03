الملك يستقبل وزير خارجية أوزبكستان

وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات بين الأردن وأوزبكستان، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى أبرز التطورات بالمنطقة، لا سيما في غزة وسوريا.
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