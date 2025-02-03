الملك يستقبل وزير خارجية أوزبكستان

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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