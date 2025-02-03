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الملك يستقبل وزير خارجية أوزبكستان

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 03-02-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-    استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات بين الأردن وأوزبكستان، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى أبرز التطورات بالمنطقة، لا سيما في غزة وسوريا.

 
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