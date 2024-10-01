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الملك يستهل زيارة عجلون بافتتاح المركز الثقافي

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 01-10-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، محافظة عجلون، ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

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واستهل جلالته الزيارة بافتتاح مركز عجلون الثقافي.

 

ويلتقي جلالته وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة عجلون في ساحة قلعة عجلون.

 
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