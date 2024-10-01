الملك يستهل زيارة عجلون بافتتاح المركز الثقافي

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، محافظة عجلون، ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

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واستهل جلالته الزيارة بافتتاح مركز عجلون الثقافي.