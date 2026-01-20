الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة

01:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761639 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لمحافظة إربد مستشفى الأميرة بسمة، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة. اضافة اعلان













تم نسخ الرابط





