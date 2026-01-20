الثلاثاء 2026-01-20 01:20 م

الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 01:04 م
الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لمحافظة إربد مستشفى الأميرة بسمة، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة.اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير الموت يفجع مطرب مصري شهير

ل

عربي ودولي اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران

اا

خاص بالوكيل الغذاء والدواء توضح حول مصانع "العصير" في الأردن

ل

أخبار محلية الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة

تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

أخبار محلية تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

ا

خاص بالوكيل أصوات انفجارات سُمعت في العقبة تعود لتدريبات وتجارب عسكرية في إيلات

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ل

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية ودائرة الشؤون الفلسطينية



 






الأكثر مشاهدة