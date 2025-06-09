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الملك يشارك اليوم في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الإثنين، 09-06-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   يشارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 حزيران 2025.
تركز الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات على "تسريع العمل وحشد جميع الأطراف الفاعلة لحماية المحيطات واستخدامها بشكل مستدام".

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ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العمل العاجل والموسع لحماية المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام في سياق التنمية المستدامة، وإلى استكشاف سبل إضافية لدعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. كما سيبني المؤتمر على الآليات القائمة لإرساء شراكات فعالة تُسهم في الإسراع بإنجاز وتنفيذ العمليات الجارية الهادفة إلى حفظ المحيطات واستخدامها المستدام.

 
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