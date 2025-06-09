الملك يشارك اليوم في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا

الوكيل الإخباري- يشارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 حزيران 2025.

تركز الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات على "تسريع العمل وحشد جميع الأطراف الفاعلة لحماية المحيطات واستخدامها بشكل مستدام".

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