الإثنين 2025-04-07 11:02 ص
 

الملك يشارك اليوم في قمة مع الرئيسين المصري والفرنسي في القاهرة

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لقاء سابق بين جلالة الملك والرئيس المصري
 
الإثنين، 07-04-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني بجمهورية مصر العربية، الاثنين، في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وتبحث القمة التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

 
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