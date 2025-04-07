الملك يشارك اليوم في قمة مع الرئيسين المصري والفرنسي في القاهرة

الوكيل الإخباري- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني بجمهورية مصر العربية، الاثنين، في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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