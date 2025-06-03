الثلاثاء 2025-06-03 07:33 م
 

الملك يشارك بالمؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات الاثنين المقبل في فرنسا

جلالة الملك عبد الله الثاني
جلالة الملك عبد الله الثاني
 
الثلاثاء، 03-06-2025 07:13 م
الوكيل الإخباري-   يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق 9 حزيران، في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي سيعقد في مدينة نيس الفرنسية، بحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء دوليين.اضافة اعلان


وتأتي مشاركة جلالته بالمؤتمر في إطار حرص الأردن على دعم المشاريع المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وجهود المملكة على المستوى الدولي بما يخص الموارد الطبيعية المشتركة.

ويشكل المؤتمر فرصة للأردن لعرض إنجازاته والتحديات التي تواجه النظام البيئي والبحري بخليج العقبة، فضلا عن بناء شراكات واستقطاب استثمارات تهدف لحماية البيئة البحرية في المملكة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

ويبحث المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بحماية المحيطات والموارد البحرية المشتركة.
 
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