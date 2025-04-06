الملك يشارك بقمة ثلاثية في مصر غدا مع الرئيسين المصري والفرنسي لبحث التطورات في غزة

01:45 م

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الوكيل الإخباري- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني بجمهورية مصر العربية، يوم غد الاثنين، في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اضافة اعلان





وتبحث القمة، التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

