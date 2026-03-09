الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

الإثنين 2026-03-09 03:16 م

الإثنين، 09-03-2026 02:56 م
الوكيل الإخباري-  يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.


ويبحث جلالته مع قادة الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة آخر المستجدات في الإقليم والتصعيد في الشرق الأوسط.
 
 


