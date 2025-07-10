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الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي بالولايات المتحدة

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جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الخميس، 10-07-2025 06:49 ص

الوكيل الإخباري- شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، أمس الأربعاء، بأعمال ملتقى صن فالي الاقتصادي، الذي عقد في ولاية أيداهو الأميركية، بمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية من حول العالم.

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وأجرى جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، لقاءات مع رجال أعمال وممثلي عدد من الشركات العالمية والأميركية الكبرى العاملة في الصناعة والتعدين، والتكنولوجيا، والتجارة والنقل، والدفاع، والإعلام.


وتحدث جلالته خلال اللقاءات عن أهمية مساري التحديث الاقتصادي والإداري في الأردن في تعزيز تنافسية المملكة وقدرتها على جذب الاستثمارات، لافتا إلى فرص بناء الشراكات الاقتصادية وتعزيزها.

 
 
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