الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي بالولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، أمس الأربعاء، بأعمال ملتقى صن فالي الاقتصادي، الذي عقد في ولاية أيداهو الأميركية، بمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية من حول العالم.

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وأجرى جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، لقاءات مع رجال أعمال وممثلي عدد من الشركات العالمية والأميركية الكبرى العاملة في الصناعة والتعدين، والتكنولوجيا، والتجارة والنقل، والدفاع، والإعلام.