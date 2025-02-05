الملك يشدد خلال اتصال مع أمير قطر على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، التطورات الراهنة، خصوصا في غزة والضفة الغربية وسوريا.

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وأكد جلالة الملك ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.



كما شدد جلالته على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتكثيف الجهود العربية والدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.