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الملك يشدد خلال اتصال مع أمير قطر على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 05-02-2025 05:18 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، التطورات الراهنة، خصوصا في غزة والضفة الغربية وسوريا.

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وأكد جلالة الملك ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.


كما شدد جلالته على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتكثيف الجهود العربية والدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.


وتم التأكيد على أهمية دعم الأشقاء في سوريا وجهود الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.

 
gnews

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