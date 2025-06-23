الملك يشدد على أهمية التواصل مع جميع الأطراف الدولية لضبط النفس والعودة للمفاوضات

وشدد جلالة الملك على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والعودة للمفاوضات.
-
أخبار متعلقة
-
"الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة
-
وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة
-
امتحان اللغة الإنجليزية يتسبب بحالة من الجدل بين الطلاب - فيديو
-
الجمارك: ضبط طن معسل بمعمل يستخدم نشارة الخشب في التصنيع
-
الحنيطي يستقبل المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
أوقاف الكورة تجهز 100 مركز صيفي لتحفيظ القرآن