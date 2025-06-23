الملك يشدد على أهمية التواصل مع جميع الأطراف الدولية لضبط النفس والعودة للمفاوضات

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الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، خلال اتصال هاتفي، سبل التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم. اضافة اعلان





وشدد جلالة الملك على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والعودة للمفاوضات.







