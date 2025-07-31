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الملك يشدد على استمرار الأردن بإيصال المساعدات الإغاثية لغزة بكل الطرق الممكنة

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جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 31-07-2025 08:06 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، جرى خلاله بحث سبل تعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة، مثمنا موقف هولندا الداعم بهذا الخصوص.


وشدد جلالته على استمرار الأردن بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لإيصال المساعدات الإغاثية الطارئة لقطاع غزة بكل الطرق الممكنة للحد من خطر المجاعة.


وحذر جلالة الملك من استمرار التصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس، مؤكدا ضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

 
 
gnews

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