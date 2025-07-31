الملك يشدد على استمرار الأردن بإيصال المساعدات الإغاثية لغزة بكل الطرق الممكنة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، جرى خلاله بحث سبل تعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة، مثمنا موقف هولندا الداعم بهذا الخصوص.



وشدد جلالته على استمرار الأردن بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لإيصال المساعدات الإغاثية الطارئة لقطاع غزة بكل الطرق الممكنة للحد من خطر المجاعة.