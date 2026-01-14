الأربعاء 2026-01-14 05:04 م

الملك يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
 
الأربعاء، 14-01-2026 03:45 م
الوكيل الإخباري-  التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكينتي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.اضافة اعلان


وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات بين الأردن وإيرلندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين الصديقين ويحقق الاستقرار في الإقليم.

وأكد جلالة الملك الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية البناء على مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان الأسبوع الماضي.

وتناول اللقاء مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، إذ شدد جلالته على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، ونبه من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مثمنا مواقف إيرلندا الداعمة للحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الإيرلندية لدى الأردن ماريان بولجر.
 
 


