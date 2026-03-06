الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات

الوكيل الإخباري- أدان جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال اتصال هاتفي، الاعتداءات الإيرانية على سيادة عدد من دول المنطقة، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد.

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه اليوم الخميس، مضي الأردن قدما في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.