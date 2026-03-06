الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه اليوم الخميس، مضي الأردن قدما في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.
وشدد جلالة الملك على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات.
