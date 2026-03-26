الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الخميس، مجمل المستجدات الإقليمية.

وأكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.



من جانبه، أدان رئيس الوزراء الإثيوبي الهجمات الإيرانية على الأردن وعدد من دول المنطقة، والتي تشكل انتهاكا لسيادة الدول.