الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

وأكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الإثيوبي الهجمات الإيرانية على الأردن وعدد من دول المنطقة، والتي تشكل انتهاكا لسيادة الدول.
كما أعرب جلالة الملك عن تعازيه بضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات بمنطقة غامو في إثيوبيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
أخبار متعلقة
"الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك
إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
الموافقة على عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل في تموز لطلبة "البلقاء التطبيقية"
الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير
إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الأردن
المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة
إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا