 
الأربعاء 2025-01-29 04:07 م
 

الملك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 29-01-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-   شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.

اضافة اعلان


ويأتي توقيع الاتفاقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تأكيدا على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتقديرا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة.


كما تتضمن الاتفاقية بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.


وتؤكد الاتفاقية تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار

ا

خاص بالوكيل المصفاة تخرج 43 ألف أسطوانة غاز من الخدمة خلال 2024

بشار الاسد

عربي ودولي هل تُسلّم روسيا بشار الأسد لسوريا ؟

ا

أخبار محلية رابط نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية 2024

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

b,m

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان أول برنامج للأمن السيبراني لطلاب العقبة

44

المرأة والجمال كيفية وضع كحل العين للحصول على إطلالة جذابة

ت

عربي ودولي وكالة: العثور على مقبرة جماعية جديدة بريف دمشق



 




الأكثر مشاهدة