الإثنين 2026-05-25 08:43 م

الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

الإثنين، 25-05-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري-   وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قصر الحسينية، برفقة الموكب الأحمر، لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين.

ويبدأ فور وصول جلالته الاحتفال الخاص بعيد الاستقال الـ 80.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى قصر الحسينية، لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين

 
 


الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

