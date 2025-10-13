الملك يصل لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي جلالته.



وتعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة دول، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.