الملك يصل لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي جلالته.
وتعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة دول، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
ويضم الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
