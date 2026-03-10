الثلاثاء 2026-03-10 06:39 م

الملك يعزي أمير دولة الكويت باستشهاد ضابطين أثناء أداء الواجب
 
الثلاثاء، 10-03-2026 06:11 م
الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، باستشهاد ضابطين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء الواجب.اضافة اعلان


وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ وأسرهما والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
 
 


