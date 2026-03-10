الملك يعزي أمير دولة الكويت باستشهاد ضابطين أثناء أداء الواجب

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ وأسرهما والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
