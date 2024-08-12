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الملك يعزي أمير دولة الكويت

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني




 

الإثنين، 12-08-2024 08:38 م
الوكيل الإخباري-   -بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح، رئيس الحرس الوطني.
وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ مشعل والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق، جميل الصبر وحسن العزاء.
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