الملك يعزي أمير دولة الكويت

وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ مشعل والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق، جميل الصبر وحسن العزاء.
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