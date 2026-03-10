الثلاثاء 2026-03-10 08:25 م

الملك يعزي الرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

الثلاثاء، 10-03-2026 07:55 م

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء الواجب.

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ وأسرهما والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

 
 


