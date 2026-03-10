الملك يعزي الرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ وأسرهما والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
