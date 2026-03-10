الملك يعزي الرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء الواجب.

