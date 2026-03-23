الثلاثاء 2026-03-24 12:14 ص

الملك يعزي الرئيس التركي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 23-03-2026 10:14 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستشهاد عسكري ومدنيَّين أتراك؛ إثر سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية، أثناء أداء الواجب.

اضافة اعلان


وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم الرئيس أردوغان وأسرهم والشعب التركي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة