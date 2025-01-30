الملك يعزي الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- عث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضحايا حادث تصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، والذي أودى بحياة مدنيين وعسكريين.

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