الملك يعزي الولايات المتحدة

وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الأميركي.
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