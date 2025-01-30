 
الخميس 2025-01-30 08:56 م
 

الملك يعزي الولايات المتحدة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 30-01-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري-   عث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضحايا حادث تصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، والذي أودى بحياة مدنيين وعسكريين.

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وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الأميركي.

 
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