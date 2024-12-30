 
الإثنين 2024-12-30 07:31 م
 

الملك يعزي بايدن

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 30-12-2024 06:10 م
الوكيل الإخباري-   - قدم الملك عبدالله الثاني العزاء للرئيس الأميركي جو بايدن بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

الطفيلة

أخبار محلية "ثقافة الطفيلة" تصدر كتابا يوثق أنشطتها وبرامجها

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ارشيفية

عربي ودولي الأمم المتحدة: هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف

غزة

فلسطين استشهاد 4 أسرى من غزة في سجون الاحتلال

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي يعقد ورشة عن الصحة النفسية لطلبة الجامعات

العيسوي يعزي الزهير وأبو الغنم والقواسمة وأبو بكر والشوابكة والقرعان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزهير وأبو الغنم والقواسمة وأبو بكر والشوابكة والقرعان

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي بايدن

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية "اختتام فعاليات التمرين التعبوي المشترك "الثوابت القوية 4



 




الأكثر مشاهدة