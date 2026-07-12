الملك يعزي بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

11:07 ص

الوكيل الإخباري- قدم جلالة الملك عبدالله الثاني تعازيه لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. اضافة اعلان





وكتب جلالته عبر إكس "أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سائلين المولى، جل وعلا، أن يفيض عليه من رحمته ورضوانه وأن يحفظ دولة قطر وشعبها. إنا لله وإنا إليه راجعون".





