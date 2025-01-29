الملك يعقد اليوم لقاءات مع عدد من القيادات الأوروبية

وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا.
كما يلتقي جلالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
ويشهد جلالته خلال الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
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