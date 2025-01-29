الملك يعقد اليوم لقاءات مع عدد من القيادات الأوروبية

الوكيل الإخباري- يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأربعاء، لقاءات منفصلة مع قيادات أوروبية خلال زيارة عمل إلى بلجيكا.

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وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا.



كما يلتقي جلالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.