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الملك يعقد اليوم لقاءات مع عدد من القيادات الأوروبية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 29-01-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأربعاء، لقاءات منفصلة مع قيادات أوروبية خلال زيارة عمل إلى بلجيكا.

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وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا.


كما يلتقي جلالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.


ويشهد جلالته خلال الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

 
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