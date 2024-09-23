الملك يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، لقاء مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في نيويورك.

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كما عقد جلالة الملك لقاء مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وعقد جلالته لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في نيويورك.



كما عقد لقاء مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها.