الملك يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما عقد جلالة الملك لقاء مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعقد جلالته لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في نيويورك.
كما عقد لقاء مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها.
وعقد لقاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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