الخميس 2026-01-08 05:07 م

الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمّان

الخميس، 08-01-2026 04:28 م

الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني في عمان، الخميس، قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى، مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ورحب جلالة الملك في بداية مباحثات موسعة في قصر الحسينية بالمسؤولين الأوروبيين، مشيرا إلى أن هذه القمة تمثل فصلا مهما في الشراكة التاريخية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات المبنية على الالتزام بالعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار.

ولفت جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى أن القمة تبني على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها العام الماضي، والتي توفر أساسا مهما لتعميق الحوار السياسي، وتوسيع التعاون الاقتصادي للاستجابة للتحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية.
وأكد جلالة الملك أن القمة فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بتوطيد الشراكة الأردنية-الأوروبية وترجمة الاتفاقية الاستراتيجية إلى مخرجات ملموسة تخدم شعوبنا ومنطقتينا.


وثمن جلالته دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مسارات التحديث، لافتا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية، ومنها الأمن والدفاع والتعليم وتمكين الشباب.
وأضاف جلالة الملك: "إن شراكتنا محورية أيضا في دعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل والابتكار، عبر زيادة المنعة الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري".


وأعرب جلالته عن تطلع المملكة لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي في نيسان المقبل، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.


وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، شدد جلالته على أن الشراكة الأردنية-الأوروبية لطالما كانت عاملا إيجابيا رئيسا في جهود استعادة الاستقرار، وخفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام.


من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة العام الماضي أمر محوري في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن.


وأضاف: "العلاقات الثنائية قوية، وستزداد متانة بينما نمضي قدما" مبينا أن الاتفاقية هي النتيجة الملموسة لهذه العلاقات المتميزة.


وبالحديث عن الأوضاع في غزة، ثمن كوستا جهود الأردن في التعامل مع الأزمة الإنسانية عبر الممرات الجوية والبرية، لافتا إلى أن الوضع الإنساني لا يزال يتطلب المزيد من الجهود المشتركة.


وأكد كوستا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منعة الأردن الاقتصادية واستقراره، لافتا إلى تطلعه لمؤتمر الاستثمار المشترك الذي سيعقد خلال هذا العام.


وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن جلالة الملك شريك أساسي لأوروبا في الشرق الأوسط، مثمنة دوره المحوري لاستقرار الإقليم.


وبينت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن مبنية على الاستقرار والأمن والازدهار، لافته إلى أنه "في زمن الاضطرابات الإقليمية، من الجيد أن نعرف أن الاتحاد الأوروبي والأردن يقفان جنبا إلى جنب، لأن هذا ما يفعله الأصدقاء".


وأشارت إلى أن القمة تؤكد تطور العلاقات الثنائية من رؤية إلى شراكة استراتيجية وشاملة، وهذه الشراكة ترتكز إلى العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي ودعم اللاجئين.
ولفتت إلى أهمية الاستثمار كجزء من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لأن تبلغ قيمة استثماراته في المملكة 4ر1 مليار يورو، إذ أكدت أهمية مؤتمر الاستثمار المقبل في هذا السياق.

 
 


