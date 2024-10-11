الملك يعقد لقاءات منفصلة على هامش قمة جنوب أوروبا

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الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، لقاءات منفصلة مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا. اضافة اعلان





وتناولت اللقاءات، التي عقدت على هامش قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" بمدينة بافوس القبرصية، المستجدات الخطيرة بالمنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة.



وجدد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان وصولها إلى مناطق القطاع دون اعتراض أو تأخير.



وحذر جلالته من خطورة ممارسات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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