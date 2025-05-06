الثلاثاء 2025-05-06 08:46 م
 

الملك يعقد لقاء مع اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 06-05-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، لقاء مع اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي، في واشنطن.اضافة اعلان


والتقى جلالته مع رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، في واشنطن.
 
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