الملك يعقد لقاء مع اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي

08:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730065 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، لقاء مع اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي، في واشنطن. اضافة اعلان





والتقى جلالته مع رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، في واشنطن.