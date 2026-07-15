الأربعاء 2026-07-15 08:39 م

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى قطر

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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى قطر
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:01 م
الوكيل الإخباري-  عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة قطر. اضافة اعلان
 
 


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