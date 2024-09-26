الملك يعود إلى أرض الوطن

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الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد ترؤسه الوفد الأردني المشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين في نيويورك، وعقده سلسلة لقاءات مع زعماء دول ورؤساء وفود مشاركين، وقادة مؤسسات اقتصادية ومنظمات إنسانية. اضافة اعلان

