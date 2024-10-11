الملك يعود إلى أرض الوطن

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الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني مساء اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، بمدينة بافوس القبرصية. اضافة اعلان





ورافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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