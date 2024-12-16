الملك يعود إلى أرض الوطن

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الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أرض الوطن اليوم الاثنين، بعد زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية. اضافة اعلان

