 
الإثنين 2024-12-16 04:43 م
 

الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 16-12-2024 04:24 م
الوكيل الإخباري-    عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أرض الوطن اليوم الاثنين، بعد زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية. اضافة اعلان
 
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