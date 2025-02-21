 
الجمعة 2025-02-21 09:15 م
 

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك
الملك
الجمعة، 21-02-2025 08:16 م
الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اضافة اعلان
 
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