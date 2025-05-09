الملك يعود إلى أرض الوطن

10:09 ص

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الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد زيارات إلى ألبانيا، ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة الأمريكية. اضافة اعلان

