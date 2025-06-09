الإثنين 2025-06-09 08:10 م
 

الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 09-06-2025 07:01 م
الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد جولة عمل أوروبية شملت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا اضافة اعلان
 
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