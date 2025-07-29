الملك يعود إلى أرض الوطن

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة خاصة تخللتها زيارات عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا.

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وتضمنت زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة المشاركة بأعمال ملتقى صن فالي الاقتصادي بولاية أيداهو، ولقاء رجال أعمال وممثلي عدد من الشركات العالمية والأميركية الكبرى.



وفي مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، زار جلالته صندوق تقاعد موظفي القطاع العام (كالبرز) لبحث فرص الاستثمار في الأردن وإمكانات التعاون مع كبار المستثمرين من الولايات المتحدة.



والتقى جلالة الملك في أوتاوا، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لبحث سبل تطوير الشراكة بين البلدين، إضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة.