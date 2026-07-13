الإثنين 2026-07-13 10:03 ص

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
الملك يعود إلى أرض الوطن
 
الإثنين، 13-07-2026 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين. اضافة اعلان
 
 


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