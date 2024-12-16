الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. اضافة اعلان





وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.





