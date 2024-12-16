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الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الإثنين، 16-12-2024 11:49 ص
الوكيل الإخباري-غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.اضافة اعلان


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
 
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