الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة

ويجتمع جلالة الملك، خلال الزيارة، برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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