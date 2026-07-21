الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى المملكة المتحدة.

ويجتمع جلالة الملك، خلال الزيارة، برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني.

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