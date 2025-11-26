الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
