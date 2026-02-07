السبت 2026-02-07 05:39 م

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة اسطنبول التركية

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
السبت، 07-02-2026 02:28 م
الوكيل الإخباري-  غادر جلالة الملك عبدالله الثاني السبت، أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة اسطنبول التركية.اضافة اعلان


ويلتقي جلالته خلال الزيارة التي ترافقه فيها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك

بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان

خاص بالوكيل بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان

شؤون برلمانية العين الجندي تشارك في المؤتمر التعليمي الخامس

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية حوار شبابي في العقبة لمناقشة تطوير لجان الأحياء

طهران تأمل بمواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمر

عربي ودولي طهران تأمل بمواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمر

نائب الملك يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية نائب الملك يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

غرفة صناعة عمان

اقتصاد محلي وفد صناعي أردني يزور الكويت الاثنين المقبل

"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى

فلسطين "صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى



 






الأكثر مشاهدة