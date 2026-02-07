الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة اسطنبول التركية

02:28 م

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني السبت، أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة اسطنبول التركية. اضافة اعلان





ويلتقي جلالته خلال الزيارة التي ترافقه فيها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





