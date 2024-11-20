الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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