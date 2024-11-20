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الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات

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جلالة الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 20-11-2024 11:16 ص

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الأربعاء، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
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