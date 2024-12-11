الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.