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الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات

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جلالة الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 11-12-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
gnews

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